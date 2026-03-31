Almanacco | Mercoledì 1 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 1° aprile è il 91º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 274 giorni ancora da trascorrere fino alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, vengono celebrati compleanni e il giorno è dedicato a un santo. È anche associato a un proverbio tradizionale.

Il programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d'aprile: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Mercoledì 1 aprile è il 91° giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine dell'anno. 1924 - Adolf Hitler è condannato a cinque anni di prigione per la sua partecipazione al Putsch della Birreria: vi rimase solo nove mesi, durante i quali scrisse il Mein Kampf 1946 - Un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce le Isole Aleutine e le Isole Hawaii: 150 morti, principalmente a Hilo, Hawaii 1957 - Il programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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