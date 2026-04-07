Almanacco | Mercoledì 8 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 8 aprile è il 99° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 266 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. Questa data è stata segnata da eventi storici e ricorrenze di varia natura. Viene celebrato anche il compleanno di alcune persone nate in questa giornata, e si ricorda un santo specifico. Inoltre, viene proposto un proverbio del giorno.

Si svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Mercoledì 8 Aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell'anno. 2003 - Guerra d'Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell'Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l'hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre dei quali moriranno 2004 - Elezioni in Algeria: la lotta tra il presidente uscente Abdelaziz Bouteflika e l'ex premier Ali Benflis, che ha spaccato il Fronte Nazionale Algerino, si risolve a favore del primo, sotto l'ombra di brogli 2005 – Si svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Almanacco | Mercoledì 1 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 4 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Argomenti più discussi: 8 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Giovedì 2 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Venerdì 3 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Coppe e regolamenti: ecco cosa accadrà. #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 7 Aprile - facebook.com facebook