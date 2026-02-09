Spagna colpita da alluvioni estreme | tempesta Marta aggrava l’emergenza 11.000 sfollati e isolamento di vaste aree

La Spagna sta vivendo un’emergenza a causa delle intense piogge che hanno colpito l’Andalusia. La tempesta Marta ha aggravato una situazione già difficile, con oltre 11.000 persone costrette a lasciare le proprie case. Molte strade sono rimaste sommerse dall’acqua, isolando intere zone e creando disagi enormi. Le province di Cadice e Malaga sono le più colpite, e le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza, mentre le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero continuare.

Andalusia Sott'Acqua: La Tempesta Marta Aggrava un'Emergenza Pluviale. Le province di Cadice e Malaga, in Spagna, sono state duramente colpite da una serie di allagamenti causati da piogge torrenziali che si sono intensificate nelle ultime settimane. L'emergenza, che ha visto oltre 11.000 persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, è stata ulteriormente aggravata dall'arrivo della tempesta Marta, portando con sé nuove precipitazioni e venti forti. La penisola iberica si trova a fronteggiare una crisi climatica che ha messo a dura prova le infrastrutture e la resilienza delle comunità locali.

