Un attacco con droni ha colpito un campo di sfollati nel Kordofan occidentale, causando la morte di almeno 15 bambini e ferendone altri 10. La causa è una serie di raid aerei che hanno preso di mira la zona, già devastata dal conflitto. Testimoni raccontano di esplosioni improvvise e di un forte boato che ha spazzato via le tende di plastica dove vivono le famiglie. La situazione rimane critica, mentre la popolazione cerca di mettere in salvo i sopravvissuti. La violenza continua a compromettere la vita dei civili più vulnerabili.

Sudan, attacco con droni a campo per sfollati: almeno 15 bambini uccisi e 10 feriti. 19 febbraio 2026 – La vita e la sicurezza dei bambini in Sudan continuano a essere minacciate da violenze incontrollate. Secondo le notizie, lunedì 16 febbraio, almeno 15 bambini sono stati uccisi e 10 feriti dopo un attacco con droni contro un campo per sfollati ad Al Sunut, nel Kordofan occidentale. “ Le famiglie disperate in Sudan cercano rifugio nei campi per sfollati dopo essere fuggite dalla fame e dalla violenza. La loro protezione è un obbligo “, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Sudan: almeno 15 bambini uccisi e 10 feriti in un attacco contro un campo per sfollati nel Kordofan occidentale

