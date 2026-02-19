UNICEF Sudan | almeno 15 bambini uccisi e 10 feriti in un attacco contro un campo per sfollati nel Kordofan occidentale
Un attacco con droni ha colpito un campo di sfollati nel Kordofan occidentale, causando la morte di almeno 15 bambini e ferendone altri 10. La causa è una serie di raid aerei che hanno preso di mira la zona, già devastata dal conflitto. Testimoni raccontano di esplosioni improvvise e di un forte boato che ha spazzato via le tende di plastica dove vivono le famiglie. La situazione rimane critica, mentre la popolazione cerca di mettere in salvo i sopravvissuti. La violenza continua a compromettere la vita dei civili più vulnerabili.
Sudan, attacco con droni a campo per sfollati: almeno 15 bambini uccisi e 10 feriti. 19 febbraio 2026 – La vita e la sicurezza dei bambini in Sudan continuano a essere minacciate da violenze incontrollate. Secondo le notizie, lunedì 16 febbraio, almeno 15 bambini sono stati uccisi e 10 feriti dopo un attacco con droni contro un campo per sfollati ad Al Sunut, nel Kordofan occidentale. “ Le famiglie disperate in Sudan cercano rifugio nei campi per sfollati dopo essere fuggite dalla fame e dalla violenza. La loro protezione è un obbligo “, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
