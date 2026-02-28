Le Cooperative agricole braccianti presentano il report annuale Legacoop | Esperienza unica in Italia

Le cooperative agricole di braccianti hanno reso pubblico il loro rapporto annuale, segnando un momento di attenzione nel settore. La prima cooperativa tra operai braccianti in Europa fu fondata a Ravenna nel 1883 da un gruppo di 32 lavoratori. Legacoop ha commentato questo risultato definendolo un esempio unico nel panorama italiano.

La prima cooperativa tra operai braccianti d’Europa nacque a Ravenna nel 1883 grazie all’impulso di 32 lavoratori. A 143 anni di distanza le sette cooperative agricole braccianti associate a Legacoop Romagna coltivano circa 12mila ettari di terreno, l’11% della superficie agricola utile della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Otto miliardi di valore e 28mila occupati: Legacoop Romagna riunisce 352 cooperative per l’assemblea annualeUna base composta da 352 cooperative e oltre 320 mila soci, con più di 28mila occupati e un valore della produzione che supera gli 8 miliardi di... Lupi e fauna selvatica, 300mila euro di danni nei campi. Le cooperative dei braccianti: "Controllo insufficiente""La pressione è evidente anche qui alla Cab di Campiano – commenta il direttore Claudio Mazzotti –. Una raccolta di contenuti su Cooperative agricole. Temi più discussi: Legacoop: concluso il corso di alta formazione per i tecnici delle CAB di Ravenna; Il progetto Semi di Cooperazione delle CAB entra negli Istituti Agrari di Ravenna e Faenza; Campi senza braccianti, nuovo Sos nell’agricoltura; Semi di Cooperazione delle CAB entra negli Istituti Agrari di Ravenna e Faenza. Il 2 marzo al Socjale le Cooperative Agricole Braccianti presentano il Report Annualelunedì 2 marzo, al Teatro Socjale di Piangipane, presentazione del Report annuale delle Cooperative Agricole Braccianti di Ravenna ... ravennanotizie.it Sinergia tra cooperative agricole Braccianti da Ravenna per i girasoliSedici braccianti, impossibilitati a lavorare nei territori alluvionati di Ravenna, sono stati assunti a giugno e a luglio dalla Cooperativa Agricola Cesenate. Una misura di collaborazione tra la Cac ... ilrestodelcarlino.it Una storia cooperativa che attraversa generazioni, fatta di persone, territorio e passione condivisa. Celebriamo con orgoglio l'anniversario di Cooperative Agricole Castions, che racconta il valore della cooperazione quando sa costruire comunità e futuro, gio - facebook.com facebook