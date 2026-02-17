Cameri riapre l' ufficio postale
L'ufficio postale di Cameri riapre dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno coinvolto anche i servizi della pubblica amministrazione. I lavori, conclusi di recente, hanno permesso di migliorare gli spazi e di integrare nuove funzioni. La riapertura permette ai cittadini di tornare a utilizzare i servizi in modo più rapido e completo.
Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis”. Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche il servizio passaporti, i servizi Inps e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui è titolare il Ministero dell'Interno.🔗 Leggi su Novaratoday.it
