Cameri riapre l' ufficio postale

L'ufficio postale di Cameri riapre dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno coinvolto anche i servizi della pubblica amministrazione. I lavori, conclusi di recente, hanno permesso di migliorare gli spazi e di integrare nuove funzioni. La riapertura permette ai cittadini di tornare a utilizzare i servizi in modo più rapido e completo.

Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis". Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l'ufficio postale sono disponibili a sportello anche il servizio passaporti, i servizi Inps e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui è titolare il Ministero dell'Interno.

L’Ufficio postale chiude? No, riapre rinnovatoL’Ufficio postale di Cantiano ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, tornando alla sua sede storica di piazzale Bartolucci.

