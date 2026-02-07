Il questore di Rimini spiega che per aumentare gli agenti di polizia in città bisogna prima risolvere il problema degli alloggi. Attualmente, molte caserme e residenze sono vuote o in disuso, e lei propone di riutilizzare hotel e residence abbandonati per creare nuove sistemazioni per gli agenti. Solo così, dice, sarà possibile mantenere più poliziotti sul territorio e garantire un servizio più stabile e efficiente. La questione degli affitti e delle strutture disponibili resta centrale per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città.

Si fa presto a chiedere più divise per Rimini. "Ma per aumentare gli organici in pianta stabile e fare in modo che gli agenti restino sul nostro territorio, dobbiamo risolvere il grande problema degli alloggi ". I sindacati di polizia lo ripetono da anni: gli affitti a Rimini sono troppo alti e tanti agenti chiedono il trasferimento perché non riescono a trovare casa. E il questore Ivo Morelli (in servizio qui da novembre) ha preso a cuore la questione. "La considero una priorità per Rimini. Tanti poliziotti non vogliono venire qui perché sanno quanto è difficile trovare casa. E questa situazione incide in maniera pesante sugli organici e sulla qualità del lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il questore e il caro-affitti: "Ricaviamo alloggi da hotel e residence in disuso. Solo così avremo più poliziotti"

