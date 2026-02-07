Il questore e il caro-affitti | Ricaviamo alloggi da hotel e residence in disuso Solo così avremo più poliziotti
Il questore di Rimini spiega che per aumentare gli agenti di polizia in città bisogna prima risolvere il problema degli alloggi. Attualmente, molte caserme e residenze sono vuote o in disuso, e lei propone di riutilizzare hotel e residence abbandonati per creare nuove sistemazioni per gli agenti. Solo così, dice, sarà possibile mantenere più poliziotti sul territorio e garantire un servizio più stabile e efficiente. La questione degli affitti e delle strutture disponibili resta centrale per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città.
Si fa presto a chiedere più divise per Rimini. "Ma per aumentare gli organici in pianta stabile e fare in modo che gli agenti restino sul nostro territorio, dobbiamo risolvere il grande problema degli alloggi ". I sindacati di polizia lo ripetono da anni: gli affitti a Rimini sono troppo alti e tanti agenti chiedono il trasferimento perché non riescono a trovare casa. E il questore Ivo Morelli (in servizio qui da novembre) ha preso a cuore la questione. "La considero una priorità per Rimini. Tanti poliziotti non vogliono venire qui perché sanno quanto è difficile trovare casa. E questa situazione incide in maniera pesante sugli organici e sulla qualità del lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
