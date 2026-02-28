Dopo due anni tra hotel e residence la casa truffa | il calvario di una coppia di lavoratori e del loro bambino

Dopo due anni di soggiorni tra hotel e residence, una coppia di lavoratori e il loro bambino hanno deciso di cercare una casa in affitto a Rimini. Nei giorni scorsi, Casa Madiba, organizzazione creata per affrontare l’emergenza abitativa, ha incontrato allo sportello alcuni nuclei familiari in cerca di sistemazioni. La ricerca di una casa stabile si presenta ancora complessa e difficile per molte famiglie della zona.

Il collasso del mercato immobiliare riminese mette a rischio la prossima stagione turistica. L'appello di una coppia di lavoratori: "Senza alloggi dignitosi, chi servirà ai tavoli? La città rischia di rimanere vuota" Trovare una casa in affitto a Rimini continua a restare un'impresa. Nei giorni scorsi Casa Madiba, realtà nata proprio per cercare di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa, ha incontrato allo sportello Casa alcuni nuclei familiari in cerca di una casa. "Non si tratta purtroppo di singole situazioni - spiegano -: ad essere lasciati senza risposte, espulsi dalla città, sono pezzi sempre più consistenti di città.