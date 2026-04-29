Allevatori trentini | balzo del 61% nei pagamenti +6,7 milioni

Nel bilancio 2025, gli allevatori trentini hanno ricevuto complessivamente 6,7 milioni di euro, distribuiti tra 1.084 soci. Rispetto all’anno precedente, i pagamenti sono aumentati del 61,3 per cento, pari a circa 2,56 milioni di euro in più. La crescita si collega alla situazione del mercato zootecnico, che ha portato a un incremento dei pagamenti ai produttori locali.

? Cosa sapere Allevatori trentini: 6,7 milioni di euro liquidati ai 1.084 soci nel bilancio 2025.. I pagamenti ai produttori crescono del 61,3% grazie alla congiuntura del mercato zootecnico.. I 1.084 allevatori della Federazione Provinciale di Trento hanno registrato un incremento dei conferimenti liquidati pari a 6,7 milioni di euro nel bilancio 2025, segnando una crescita del 61,3% rispetto ai dati dell’anno precedente. L’assemblea annuale dei soci si è svolta nella Sala Silvano Rauzi in via delle Bettine a Trento, dove sono stati analizzati i risultati finanziari che vedono la produzione complessiva toccare i 20,8 milioni di euro. Questo valore rappresenta un aumento del 21% rispetto al periodo precedente e ha permesso alla realtà di generare un utile d’esercizio di 65.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allevatori trentini: balzo del 61% nei pagamenti, +6,7 milioni Notizie correlate Agricoltura in Provincia, produzione da 545 milioni di euro: balzo del 12% in un annoIl Rapporto 2025 scatta la fotografia del settore: vola la zootecnia e cresce il biologico, ma pesa l’allarme ricambio generazionale con quasi il 30%... Leggi anche: Cura del verde, Confartigianato: «Nel 2024 spesi 61 milioni di euro» Aggiornamenti e dibattiti Allevatori trentini in assemblea: 2025 positivo ma preoccupa il calo del prezzo del latteOggi la riunione della Federazione provinciale: il valore dei conferimenti liquidati ai 1.084 iscritti ha superato i 6,7 milioni di euro, due milioni e mezzo in più rispetto al 2024, un dato trainato ... giornaletrentino.it Allevatori trentini in assemblea, ai soci liquidati oltre 6.7 milioniIl valore dei conferimenti liquidati ai 1.084 soci allevatori ha superato i 6,7 milioni di euro, in crescita del +61,3% rispetto al 2024 (+2,5 milioni), trainato da una congiuntura di mercato eccezion ... ansa.it