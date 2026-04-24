Cura del verde Confartigianato | Nel 2024 spesi 61 milioni di euro

Nel 2024, la spesa per la cura del verde nella provincia di Padova ha raggiunto i 61 milioni di euro, secondo uno studio di Confartigianato Imprese. La ricerca mostra come il settore sia in crescita e rappresenti un elemento importante per l’economia locale. La filiera si sviluppa attraverso aziende specializzate che operano nell’ambito della manutenzione e della gestione del verde pubblico e privato.

La cura del verde si conferma un settore strategico per l’economia padovana. A dimostrarlo uno studio condotto da Confartigianato Imprese, che evidenzia una filiera in espansione. Nel 2024, infatti, la spesa delle famiglie del territorio per arredo giardino, prodotti per il giardinaggio, piante e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Gioco d’azzardo, numeri record. Spesi 25 milioni nel 2024: quasi duemila euro a persona Leggi anche: Cresce la pet economy, in provincia di Pescara spesi 18 milioni di euro nel 2024 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Convenzione con la rivista Gardenia; Confartigianato protagonista al Salone del Mobile con l’eccellenza artigiana tra sostenibilità e innovazione; Cura del verde: Treviso leader in Veneto per addetti artigiani; La Marca Trevigiana è la capitale del verde: l'artigianato guida una filiera da 55 milioni. Confartigianato: nel 2024 in provincia di Chieti 13 mln spesi per il verdeNel 2024 in provincia di Chieti le famiglie hanno speso 13 milioni i euro per la cura del verde: lo rivela uno studio di Confartigianato ... rete8.it Le famiglie del Chietino hanno speso 13 milioni di euro per la cura del verdeIl settore della cura del verde, a fine 2025, contava 107 imprese, di cui 48 artigiane: nel complesso danno lavoro a 307 addetti (il 22,4% nell’artigianato) ... chietitoday.it Prendersi cura di sé, anche durante un percorso oncologico, significa dedicare attenzione non solo alla terapia, ma anche al proprio benessere quotidiano. In occasione dell’Open Week dedicata alla salute della donna promosso da Fondazione Onda , il 29 a facebook Su Radio Onda Salute - “ h” a cura del Dipartimento Sostenibilità di ENEA. Campi elettromagnetici e cervello (a cura di Claudia Consales, Caterina Merla, Arianna Casciati e Rosanna Pinto). radioondasalute.it/podcast/36-ene… #ENEAFlash # x.com