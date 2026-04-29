Allevamento trentino | boom di profitti e prezzi record per il bestiame

In Trentino, il settore dell’allevamento ha registrato un aumento dei profitti e prezzi elevati per il bestiame. La Federazione provinciale ha distribuito 6,7 milioni di euro a 1.084 allevatori soci. Contestualmente, il numero di capi di bestiame nella regione è sceso sotto la soglia di 18.000 unità.

? Cosa sapere La Federazione provinciale ha liquidato 6,7 milioni di euro ai 1.084 soci allevatori.. Il numero di capi in Trentino è sceso sotto la soglia critica di 18.000 unità.. Oltre 6,7 milioni di euro sono stati liquidati ai 1.084 soci allevatori della Federazione provinciale durante l’assemblea annuale tenutasi oggi, segnando un incremento del 61,3% rispetto ai dati del 2024 che registravano un distacco di 2,5 milioni rispetto all’anno precedente. Il bilancio dell’esercizio 2025 per la Federazione riflette una stagione di mercato straordinariamente propizia per il bestiame, con una produzione complessiva che ha raggiunto i 20,8 milioni di euro, segnando un balzo del 21% rispetto al periodo precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allevamento trentino: boom di profitti e prezzi record per il bestiame Notizie correlate Ferrovia Retica: boom di passeggeri e profitti record sulle AlpiI bilanci della Ferrovia retica presentati ieri a Coira confermano un’espansione senza precedenti per il trasporto ferroviario alpino. Boom energetico USA: il balzo del greggio e i profitti record del GNLIl mercato energetico globale sta vivendo una trasformazione radicale con gli Stati Uniti che consolidano il proprio ruolo di esportatore dominante,... Una raccolta di contenuti Sterminio di pecore in TrentinoCinquanta pecore di una razza in via di estinzione, sterminate in una notte dai lupi in Trentino. Il sindaco chiede misure concrete ... armietiro.it Inferno di fuoco in un allevamento in Trentino: morti oltre 250 tori rimasti intrappolati in un incendioA Sabbionara di Avio, in provincia di Trento, un incendio di proporzioni enormi ha colpito l’azienda agricola Monte Stivo, una delle realtà zootecniche più grandi della Vallagarina. Intorno alle 17.30 ... greenme.it