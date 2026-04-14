I bilanci recenti della Ferrovia Retica hanno mostrato un aumento significativo del numero di passeggeri e un incremento dei ricavi rispetto agli anni precedenti. L’azienda ha annunciato profitti record durante la presentazione dei dati a Coira, evidenziando una crescita stabile nel settore del trasporto ferroviario alpino. Questi risultati indicano un settore in espansione, con un incremento della domanda di viaggi in treno tra le località delle Alpi.

I bilanci della Ferrovia retica presentati ieri a Coira confermano un’espansione senza precedenti per il trasporto ferroviario alpino. Nel corso dell’anno 2025, l’azienda ha generato un utile di 14,5 milioni di franchi, superando le proiezioni iniziali della dirigenza. Il settore passeggeri ha trainato questa performance con ricavi che hanno toccato i 147,2 milioni di franchi, segnando un incremento del 12,2% rispetto all’esercizio 2024. Questi risultati indicano una ripresa strutturale: se si confrontano i flussi finanziari attuali con quelli del 2019, anno precedente alla crisi pandemica, la crescita dei proventi netti nel comparto viaggiatori è salita di quasi il 50%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovia Retica: boom di passeggeri e profitti record sulle Alpi

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