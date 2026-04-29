Allenamento Inter Barella incanta la Pinetina con una rovesciata da urlo -VIDEO

Durante l’allenamento dell’Inter, Barella ha eseguito una rovesciata che ha attirato l’attenzione dei presenti, immortalata in un video condiviso sui social. Nel frattempo, Lautaro Martinez è tornato in gruppo dopo un periodo di assenza e si sta preparando per la partita contro il Parma, con l’obiettivo di contribuire alla corsa scudetto. La seduta ha visto anche altri giocatori impegnati in esercizi specifici, senza ulteriori novità di formazione.

di Lorenzo Vezzaro Allenamento Inter: Lautaro Martinez torna ufficialmente in gruppo e punta la sfida scudetto contro il Parma. Barella magico in rovesciata. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica 3 maggio contro il Parma, un match che potrebbe regalare l’aritmetica certezza dello scudetto. L’atmosfera che si respira durante l’ allenamento dell’ Inter è di grande fiducia, specialmente dopo aver scacciato i dubbi seguiti ai pareggi con Fiorentina e Atalanta grazie alle ultime convincenti vittorie. Il ritorno del Capitano e lo show di Barella. La notizia più attesa della sessione è stata senza dubbio il ritorno a pieno regime di Lautaro Martinez.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, Barella incanta la Pinetina con una rovesciata da urlo -VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Milan, Pavlovic incanta tutti: gol in rovesciata con la Serbia Allenamento Juve: giocata da urlo di Koopmeiners, McKennie sempre prezioso. Cosa è successo durante la seduta di oggi – VIDEOdi Luca Fioretti Allenamento Juve: la sfida col Milan si avvicina a grandi passi e Spalletti prova a esaltare le qualità dei suoi centrocampisti in... Panoramica sull’argomento VIDEO / Inter, Barella con una rovesciata strappa applausi in allenamentoL'Inter è tornata ad allenarsi oggi alla Pinetina in vista della partita match-point con il Parma e l'umore non può che essere buono ... fcinter1908.it Barella incanta, un top club bussa all’Inter: scambio alla pariBarella protagonista dei rumors di calciomercato Inter. Il Real Madrid pensa ad uno scambio alla pari con Camavinga ... interlive.it