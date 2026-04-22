Allenamento Juve | giocata da urlo di Koopmeiners McKennie sempre prezioso Cosa è successo durante la seduta di oggi – VIDEO

Da juventusnews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sessione di allenamento odierna, i giocatori della squadra si sono concentrati su esercitazioni tecniche e tattiche, con particolare attenzione alla preparazione in vista della partita contro il Milan. Durante la seduta, è stata mostrata una giocata spettacolare di Koopmeiners, mentre McKennie si è distinto per la sua presenza costante e preziosa in campo. Le immagini e i video delle esercitazioni sono stati condivisi ufficialmente dalla società.

di Luca Fioretti Allenamento Juve: la sfida col Milan si avvicina a grandi passi e Spalletti prova a esaltare le qualità dei suoi centrocampisti in vista del big match. La Juventus continua senza sosta la propria intensa preparazione verso la delicatissima trasferta di San Siro.  Il gruppo guidato da  Luciano Spalletti  si è ritrovato sul  campo  per limare ogni singolo dettaglio tattico.  La concentrazione è massima per affrontare i prossimi novanta minuti con la giusta determinazione agonistica. L’obiettivo è quello di espugnare San Siro, dimostrando anche una netta crescita collettiva. Durante la seduta odierna,  i bianconeri hanno mostrato un livello tecnico davvero eccezionale, con invenzioni di alta scuola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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