Allenamento Juve | giocata da urlo di Koopmeiners McKennie sempre prezioso Cosa è successo durante la seduta di oggi – VIDEO

Nella sessione di allenamento odierna, i giocatori della squadra si sono concentrati su esercitazioni tecniche e tattiche, con particolare attenzione alla preparazione in vista della partita contro il Milan. Durante la seduta, è stata mostrata una giocata spettacolare di Koopmeiners, mentre McKennie si è distinto per la sua presenza costante e preziosa in campo. Le immagini e i video delle esercitazioni sono stati condivisi ufficialmente dalla società.

di Luca Fioretti Allenamento Juve: la sfida col Milan si avvicina a grandi passi e Spalletti prova a esaltare le qualità dei suoi centrocampisti in vista del big match. La Juventus continua senza sosta la propria intensa preparazione verso la delicatissima trasferta di San Siro. Il gruppo guidato da Luciano Spalletti si è ritrovato sul campo per limare ogni singolo dettaglio tattico. La concentrazione è massima per affrontare i prossimi novanta minuti con la giusta determinazione agonistica. L’obiettivo è quello di espugnare San Siro, dimostrando anche una netta crescita collettiva. Durante la seduta odierna, i bianconeri hanno mostrato un livello tecnico davvero eccezionale, con invenzioni di alta scuola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: giocata da urlo di Koopmeiners, McKennie sempre prezioso. Cosa è successo durante la seduta di oggi – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: McKennie, arrivano ottime notizie per Spalletti in vista di Inter Juve: cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa Allenamento Juve: Vlahovic subito decisivo in partitella, a segno anche Milik. Cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, i due bomber tornano in campo e lasciano subito il segno nella partitella ma è il serbo a rubare la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Juve, gli allenamenti invisibili di Spalletti funzionano: ecco la formula per la Champions; Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti verso la Juventus: Fofana da valutare. Juventus, le ultime dall’allenamento: novità Holm, Thuram e YildizInfortunati Juventus - Manca sempre meno al big-match della 34^ giornata del campionato di Serie A che metterà a ... fantamaster.it Allenamento in mattinata per la Juve. Yildiz, Thuram e Holm a parte (Foto e Video)15:52 - INFORTUNATI A PARTE - Oggi, la Juventus si è allenata in vista della sfida contro il Milan e Yildiz, Thuram e Holm si sono allenati a parte così come gli altri ... tuttojuve.com #Juve ad alta intensità, Spalletti carica i suoi: l'allenamento verso il big match contro il Milan x.com Juve ad alta intensità, Spalletti carica i suoi: l'allenamento verso il big match contro il Milan - facebook.com facebook