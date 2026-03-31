Milan Pavlovic incanta tutti | gol in rovesciata con la Serbia

Durante una partita della nazionale serba, il difensore del Milan ha realizzato un gol spettacolare in rovesciata, attirando l’attenzione di allenatori e tifosi. L’azione ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico presente, sottolineando la qualità tecnica del calciatore. Questa rete rappresenta un highlight della sua stagione e ha rafforzato la sua posizione nel contesto internazionale.

Un momento di forma straordinario per Strahinja Pavlovic. Oltre ad essere uno dei protagonisti maggiori del Milan, con 6 gol a referto tra cui l'ultimo arrivato contro il Torino prima della sosta, sta facendo parlare di se anche con addosso la maglia della Nazionale Serba. Il difensore rossonero, nella partita contro l'Arabia Saudita (finita poi 2-1 a favore dei balcanici), ha segnato uno splendido gol in rovesciata. Rimasto in campo per tutti i 90 minuti, Pavlovic continua a far innamorare tutti i tifosi grazie alle sue prestazioni più che positive. LEGGI ANCHE: Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic incanta tutti: gol in rovesciata con la Serbia Articoli correlati Leggi anche: Pavlovic s’inventa un gol capolavoro con la Serbia: i compagni non riescono a crederci Kılıçsoy incanta con una rovesciata straordinaria in Cagliari-Verona: un gesto tecnico meravigliosoSemih K?l?çsoy firma un gol spettacolare in rovesciata contro l’Hellas Verona: il gesto tecnico dell'attaccante turco è meraviglioso. Una raccolta di contenuti su Milan Pavlovic incanta tutti gol in... Pavlovic in rovesciata, social Milan scatenati: super gol con la SerbiaNon un'amichevole qualunque per il rossonero, che nel test contro l'Arabia Saudita ha dato il via alla rimonta con una splendida conclusione ... tuttosport.com Pavlovic s’inventa un gol capolavoro con la Serbia: i compagni non riescono a crederciStrahinja Pavlovic si è preso la scena nella settimana degli impegni delle nazionali. Il difensore protagonista di una stagione importante con il Milan ha segnato un gol capolavoro con la Serbia. In o ... fanpage.it