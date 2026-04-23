La Lazio ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo l'Atalanta ai rigori con un punteggio di 3-2. La partita si è disputata a Bergamo, dove i biancocelesti hanno ottenuto la qualificazione e affronteranno l’Inter nell’ultimo atto della competizione. L’Inter aveva eliminato il Como nella semifinale precedente. La sfida tra le due squadre si giocherà nella prossima fase del torneo.

A Bergamo i biancocelesti staccano il pass e sfideranno l'Inter nell'ultimo atto della competizione BERGAMO - La Lazio vince 3-2 dopo i calci di rigore contro l'Atalanta e conquista la finale di Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter che ieri ha eliminato il Como. Decisiva la prestazione di Motta, il classe 2005 biancazzurro ha parato ben quattro penalty su cinque, regalando il pass ai suoi al termine di una gara piena d'emozioni (1-1 al 90°). Dopo il 2-2 dell'Olimpico all'andata, si comincia con Palladino che conferma il solito 3-4-2-1 con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic. Sarri ha schierato il 4-3-3 con Patric in cabina di regia e Noslin unico riferimento offensivo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lazio in finale di Coppa Italia, Atalanta sconfitta ai rigori

LAZIO ATALANTA 2-2 | FINALE DI COPPA ITALIA IN MANO ALL'ATALANTA LA REACTION DEI TIFOSI DELLA LAZIO

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