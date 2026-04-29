Allarme Yildiz dopo Milan-Juventus | il video che non lascia spazio a dubbi

Dopo la partita tra Milan e Juventus, circola un video che sta facendo discutere. Si tratta di una registrazione che mostra un episodio avvenuto nel corso del match. Le immagini sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione di molti, sollevando domande sulla correttezza di quanto accaduto. Le autorità sportive stanno verificando quanto mostrato nel video, mentre le parti coinvolte sono state chiamate a fornire chiarimenti.

di Alessio Lento C’è un momento, dopo le partite, che dice più di novanta minuti. Non è il risultato, non è nemmeno la prestazione. È quello che succede dopo, quando lo stadio si svuota e restano solo i dettagli. Un ragazzo che rimane in campo, qualche esercizio in più, movimenti ripetuti quasi con ostinazione. E lì qualcosa non torna, perché non è un lavoro qualsiasi, non è il solito allenamento. Dagli spalti qualcuno riprende la scena. Il video gira, si diffonde, e racconta più di tante parole ufficiali. Movimenti controllati, non liberi. Accelerazioni accennate, quasi frenate da qualcosa che non si vede ma si intuisce. Non è un gesto tecnico, è un tentativo di convivere con un limite, soprattuto quando si tratta di Kenan Yildiz.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allarme Yildiz dopo Milan-Juventus: il video che non lascia spazio a dubbi Notizie correlate Juventus, il club scrive ai tifosi: messaggio che non lascia dubbi dopo la vittoria contro l’Udinese. Il gesto social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Juventus, il club bianconero ha voluto scrivere questo messaggio ai tifosi dopo la vittoria contro l’Udinese. Verso Juventus-Milan: allarme Yildiz e Thuram. Il bollettino medico da TorinoLa Juventus ha avviato la preparazione alla Continassa per il big match contro il Milan, scontro diretto decisivo per la qualificazione alla prossima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, tre giocatori si allenano a parte verso il Milan; Kenan Y?ld?z — Juventus: Attaccante, Profilo e Notizie; Yildiz accelera per il rientro ma non si correranno rischi: svelato il piano di Spalletti in vista di Juventus-Verona; Consigli fantacalcio, le ultime sulle formazioni della 34^ giornata: allarme Hojlund, news su Yildiz e Dybala. Juventus, allarme Yildiz: gioca con il dolore per la ChampionsJuventus, allarme Yildiz: gioca con il dolore per la Champions La priorità è una sola: qualificazione alla Champions League. E per riuscirci, ... tuttojuve.com Juventus, allarme Yildiz verso Milan: Spalletti spera nel recupero del talento per la sfida ChampionsJuventus, allarme Yildiz verso Milan: Spalletti spera nel recupero del talento per la sfida Champions La Juventus si aggrappa a Kenan Yildiz per il big match contro il AC Milan. tuttojuve.com «Secondo la mia intuizione, Halit ha iniziato una relazione clandestina con Leyla. » Così Zerrin mette in allarme Yildiz, che decide di andare fino in fondo per scoprire la verità. I prossimi episodi di Forbidden Fruit su Canale 5 promettono tanta tensione all’inter - facebook.com facebook Milan Juventus, allarme Yildiz Spalletti spera nel recupero lampo x.com