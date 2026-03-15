Juventus il club scrive ai tifosi | messaggio che non lascia dubbi dopo la vittoria contro l’Udinese Il gesto social – FOTO
Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus ha pubblicato un messaggio diretto ai tifosi sui social media. Il club ha condiviso una foto accompagnata da parole che esprimono gratitudine e entusiasmo, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Il post è stato scritto per comunicare direttamente con i sostenitori, sottolineando il rapporto tra squadra e tifosi.
Juventus, il club bianconero ha voluto scrivere questo messaggio ai tifosi dopo la vittoria contro l’Udinese. Ecco il gesto sui social – FOTO. Una vittoria di misura, sofferta ma di un’importanza capitale per il prosieguo dell’annata sportiva. Dopo il triplice fischio che ha sancito il successo per 1-0 sul difficile campo del Bluenergy Stadium, la Juventus ha voluto condividere la propria immensa gioia con il popolo bianconero attraverso i propri profili social ufficiali. Un messaggio chiaro, diretto e inequivocabile, che va ben oltre i tre punti conquistati sul rettangolo verde. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’importanza del successo e il ruolo di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Juventus Napoli tifosi allo stadio sicuri della vittoria | alla Formazione
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