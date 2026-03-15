Juventus il club scrive ai tifosi | messaggio che non lascia dubbi dopo la vittoria contro l’Udinese Il gesto social – FOTO

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus ha pubblicato un messaggio diretto ai tifosi sui social media. Il club ha condiviso una foto accompagnata da parole che esprimono gratitudine e entusiasmo, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Il post è stato scritto per comunicare direttamente con i sostenitori, sottolineando il rapporto tra squadra e tifosi.

Juventus, il club bianconero ha voluto scrivere questo messaggio ai tifosi dopo la vittoria contro l’Udinese. Ecco il gesto sui social – FOTO. Una vittoria di misura, sofferta ma di un’importanza capitale per il prosieguo dell’annata sportiva. Dopo il triplice fischio che ha sancito il successo per 1-0 sul difficile campo del Bluenergy Stadium, la Juventus ha voluto condividere la propria immensa gioia con il popolo bianconero attraverso i propri profili social ufficiali. Un messaggio chiaro, diretto e inequivocabile, che va ben oltre i tre punti conquistati sul rettangolo verde. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’importanza del successo e il ruolo di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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