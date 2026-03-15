Juventus il club scrive ai tifosi | messaggio che non lascia dubbi dopo la vittoria contro l’Udinese Il gesto social – FOTO

Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus ha pubblicato un messaggio diretto ai tifosi sui social media. Il club ha condiviso una foto accompagnata da parole che esprimono gratitudine e entusiasmo, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Il post è stato scritto per comunicare direttamente con i sostenitori, sottolineando il rapporto tra squadra e tifosi.