A Morrone del Sannio, un piccolo paese tra i monti del Molise, cresce la preoccupazione per le truffe agli anziani. La sindaca Pedrazzi invita i cittadini a fare attenzione e a non lasciarsi ingannare da truffatori che colpiscono soprattutto le persone più avanti con gli anni. In paese, le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e sensibilizzando gli abitanti sui rischi. La paura cresce tra gli anziani, che spesso cadono nelle trappole di chi si presenta come tecnico o funzionario pubblico.

A Morrone del Sannio, in un paese di poco più di tremila anime incastonato tra i monti del Molise, l’aria di febbraio ha un sapore diverso. Non solo per il freddo pungente che si insinua tra i vicoli di pietra, ma perché da qualche giorno si è diffusa un’atmosfera di tensione sottile, quasi palpabile. I campanili suonano come al solito, i bambini corrono verso la scuola con i zaini pieni di libri, ma qualcosa è cambiato. Le porte di casa, quelle che si aprono con un gesto abituale, ora sembrano più fragili. Il motivo? Una serie di tentativi di truffa che, in pochi giorni, hanno scosso la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme truffe agli anziani: la sindaca Pedrazzi invita alla massima prudenza

