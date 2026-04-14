Finti messaggi sulla tassa rifiuti | scatta l’allarme truffe

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi SMS che indicano irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti e invitano a chiamare un numero telefonico a pagamento. Questi messaggi risultano essere truffe volte a ingannare i destinatari, che vengono sollecitati a fornire dati o pagamenti non autorizzati. Le autorità hanno avvertito della diffusione di questi messaggi falsi, che cercano di sfruttare la confusione legata alla gestione della tassa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stanno circolando in questi giorni SMS ingannevoli che segnalano presunte irregolarità relative al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), invitando i destinatari a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento. Si tratta, in realtà, di un tentativo di phishing, finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi elevati agli utenti. Il messaggio riporta frasi come: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici TA.RI al numero 89347716 per comunicazioni che la riguardano”. Comunicazione dietro la quale si nasconde una truffa. Il numero indicato appartiene infatti a una numerazione a tariffazione speciale, caratterizzata da costi molto elevati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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