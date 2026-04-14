Finti messaggi sulla tassa rifiuti | scatta l’allarme truffe

Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi SMS che indicano irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti e invitano a chiamare un numero telefonico a pagamento. Questi messaggi risultano essere truffe volte a ingannare i destinatari, che vengono sollecitati a fornire dati o pagamenti non autorizzati. Le autorità hanno avvertito della diffusione di questi messaggi falsi, che cercano di sfruttare la confusione legata alla gestione della tassa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stanno circolando in questi giorni SMS ingannevoli che segnalano presunte irregolarità relative al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), invitando i destinatari a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento. Si tratta, in realtà, di un tentativo di phishing, finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi elevati agli utenti. Il messaggio riporta frasi come: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici TA.RI al numero 89347716 per comunicazioni che la riguardano”. Comunicazione dietro la quale si nasconde una truffa. Il numero indicato appartiene infatti a una numerazione a tariffazione speciale, caratterizzata da costi molto elevati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finti messaggi sulla tassa rifiuti: scatta l’allarme truffe Leggi anche: Dalmine, il Comune lancia l’allarme truffe: occhio ai falsi messaggi sulla Tari Sul telefono finti messaggi dal “Cup“: "Fate attenzione, sono solo truffe"Sono giorni che diverse utenze telefoniche del Folignate (e non solo) vengono raggiunte da sms che utilizzano in maniera assolutamente impropria il... ATTENZIONE TRUFFE Segnalati messaggi falsi sulla TARI e telefonate di finti carabinieri. Non richiamate numeri sospetti e non fornite dati personali. Avvisate soprattutto i vostri familiari più anziani. In caso di dubbi, contattate il Comune o le forze dell’ordine. - facebook.com facebook Falsi messaggi sulla riscossione Tarip, la tariffa puntuale dei rifiuti: è una truffa. Lo segnala la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti Agesp Ambiente: Non richiediamo pagamenti tramite messaggi su App o tramite canali non istituzionali x.com