Recentemente sono stati segnalati casi di truffe online che coinvolgono clienti di una catena di supermercati, ai quali vengono inviati messaggi con promesse di premi da 500 euro o punti fedeltà in scadenza. Le comunicazioni spesso appaiono come notifiche ufficiali, ma si rivelano tentativi di phishing. Le vittime vengono invitate a cliccare su link o a fornire dati personali, mettendo a rischio i propri account.

?? Cosa sapere Truffe phishing colpiscono clienti Esselunga con finti premi da 500 euro e punti scaduti. I criminali usano 21.980 punti fedeltà fittizi per sottrarre dati e denaro agli utenti. I truffatori colpiscono i clienti Esselunga con finte promozioni per la Festa della mamma e messaggi che segnalano la scadenza di 21.980 punti fedeltà, sfruttando l'urgenza per sottrarre denaro agli utenti. Il fenomeno del phishing si sta evolvendo con una precisione chirurgica, mirando direttamente ai cons .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme phishing: truffe con finti premi e punti in scadenza

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