Non era un ordigno bellico Ghiarole rientra l’allarme

Due giorni di isolamento per un’area in seguito a un sospetto ordigno, poi risultato non bellico, hanno coinvolto militari e forze dell’ordine. Ghiarole, il comune interessato, ha visto un intervento di sicurezza che ha portato all’evacuazione di alcune zone e alla successiva riapertura. L’intervento si è concluso con il nulla di fatto riguardo alla presenza di un ordigno bellico.

Due giorni con un'area isolata per motivi di sicurezza, l'intervento dei militari del reparto Artificieri di Piacenza, carabinieri, operatori del soccorso, polizia locale. Ma alla fine è rientrato l'allarme scattato martedì col rinvenimento di un oggetto che sembrava essere un ordigno bellico inesploso, della seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è avvenuto durante lavori in un terreno agricolo, nella zona di via Molino Caselle, in località Ghiarole di Brescello. "Sono stati avvisati i carabinieri e gli uffici comunali – spiega il sindaco brescellese Carlo Fiumicino – isolando quello spazio in vista dell'intervento degli artificieri dell'Esercito.