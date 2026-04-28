A Linarolo, in provincia di Pavia, un allarme è stato attivato dopo che alcune persone hanno segnalato la presenza di un oggetto sospetto nel giardino di una abitazione. Sul posto sono intervenuti gli esperti, che hanno verificato trattarsi di un'antica palla di cannone, e non di un ordigno esplosivo. La zona è stata messa in sicurezza mentre i rilievi continuavano per chiarire la natura dell’oggetto.

Linarolo (Pavia), 28 aprile 2026 - Non era una bomba inesplosa, solo un'antica palla di cannone. Non un ordigno, ma un cimelio bellico ha fatto comunque scattare l'allarme a Linarolo. La segnalazione era arrivata dalla proprietaria di un'abitazione, che un famigliare aveva tenuto chiusa per oltre una decina d'anni, con anche il giardino in stato di abbandono da altrettanto tempo. E proprio nel sistemare l'area verde è stato notato il presunto ordigno bellico. Senza rischiare di toccare inavvertitamente l'oggetto potenzialmente pericoloso sono quindi stati chiamati i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della Stazione di Belgioioso, che per chiarire e risolvere la situazione hanno chiamato i colleghi artificieri antisabotaggio della Settima sezione del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Venite, c’è una palla di cannone in giardino”: scatta l’allarme a Linarolo

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