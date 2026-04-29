La Banca centrale europea e Bankitalia hanno segnalato una riduzione nei prestiti concessi alle imprese, secondo un’indagine condotta ad aprile dalla BCE. La restrizione nel credito si verifica in un contesto di tensioni internazionali legate al conflitto in Iran, che hanno influenzato il settore finanziario. Le due istituzioni hanno evidenziato una stretta nell’erogazione di prestiti da parte delle banche, legata alle attuali condizioni di mercato.

La guerra in Iran fa calare le sue conseguenze anche sul credito alle imprese. A lanciare l'allarme è la Banca centrale europea in un'indagine sul credito bancario condotta ad aprile. In particolare, dalle banche dell'eurozona è in arrivo un inasprimento degli standard creditizi: significa che le imprese bisognose di un prestito dovranno soddisfare criteri più rigorosi e condizioni di mercato peggiori rispetto a quelle che avrebbero trovato fino al 28 febbraio, giorno di inizio del conflitto. La cosiddetta stretta - che farà percepire i suoi effetti tra aprile e giugno di quest'anno, ma era già cominciata a inizio anno - è la più pronunciata...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme di Bce e Bankitalia: "In corso una stretta sui prestiti"

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Temi più discussi: Allarme Bce: nel primo trimestre la peggiore stretta del credito alle imprese dal 2023. Prestiti in calo anche nei prossimi mesi; Bce, in arrivo una nuova pausa sui tassi d’interesse. Lagarde prende tempo sulla crisi in Iran; Allarme di Bce e Bankitalia: In corso una stretta sui prestiti; Eurozona, indice Pmi in zona contrazione. Verso un aumento dei tassi BCE a giugno.

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Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #15aprile. #Fmi: allarme recessione mondiale. #Usa-Iran, riparte il dialogo. #Banche, scossa della Bce per il consolidamento. #BuonaLettura #PrimaPagina x.com

Bce: "Col rischio-Iran stretta agli standard sui prestiti più forte da fine 2023". Bankitalia: "La guerra frena la domanda di prestiti e mutui alle banche". #ANSA - facebook.com facebook