Bce stretta sull’IA | più controlli sui prestiti bancari e data center

La Banca centrale europea ha deciso di rafforzare i controlli sui prestiti bancari e sui data center a causa della crescita rapida dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario. La decisione nasce dalla preoccupazione che l’uso intensivo di tecnologie avanzate possa aumentare i rischi di instabilità. Le nuove regole mirano a garantire maggiore trasparenza e sicurezza, influenzando le strategie delle banche europee. La questione riguarda anche le future politiche di regolamentazione nel settore.

L'entusiasmo per l'intelligenza artificiale sta contagiando anche il mondo della finanza, ma la Banca centrale europea invita alla prudenza. A segnalarlo è un recente report: Francoforte starebbe chiedendo agli istituti bancari informazioni più dettagliate sulla loro esposizione creditizia verso le imprese legate all'AI. Comprese anche le attività di finanziamento per i data center e le altre infrastrutture digitali. La notizia, riportata da Bloomberg, si muove su due binari: da un lato la vigilanza sul credito erogato al settore, dall'altro la comprensione di come le banche stiano adottando queste tecnologie.

