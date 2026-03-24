Negli ultimi anni, il mercato del Buy Now Pay Later ( Bnpl ) ha registrato una crescita significativa anche in Italia, seguendo la tendenza del resto del mondo. Secondo le analisi della Banca d’Italia, l’utilizzo di questa forma di pagamento dilazionato è passato dal 4% dei nuclei familiari nel 2022 al 30% nel 2025, sebbene due terzi degli utenti lo impieghi solo occasionalmente. Come funziona il sistema Buy Now Pay Later. Il Bnpl consente di acquistare beni o servizi con pagamenti rateali senza interessi o oneri aggiuntivi, rendendolo particolarmente attraente per chi desidera distribuire le spese nel tempo. Ma questa facilità di accesso,... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buy Now Pay Later in crescita ma Bankitalia lancia l’allarme sui debiti

Articoli correlati

Leggi anche: Bankitalia: boom buy now pay later in Italia, ma coinvolge anche fragili

Buy now pay later nel 2026: tra tendenze e nuove normeIl Buy Now Pay Later (BNPL) è una soluzione finanziaria che si basa su un pagamento dilazionato: si acquista subito, per poi pagare più avanti.

Aggiornamenti e notizie su Buy Now Pay Later in crescita ma...

Temi più discussi: Buy now, Pay later. La voragine del sovrindebitamento. E come uscirne; PayPal in Italia, tra la sfida del Buy Now Pay Later e il nodo dell'identità; Buy Now Pay Later in crescita in Italia, ma il 2026 sarà l’anno della verifica normativa; BNPL in Italia: sempre più richiesto e sempre più trasversale tra le generazioni.

Bankitalia: cresce mercato Buy Now Pay Later, ma rischi debito eccessivoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Bankitalia avverte sul Buy now pay later e sul rischio sovraindebitamentoBuy Now Pay Later, perché la Banca d’Italia alza di nuovo il livello di allerta La Banca d’Italia avverte che il Buy Now Pay Later (BNPL), sempre più ... assodigitale.it

#Bankitalia: boom del "buy now pay later" in Italia, ma coinvolge anche i fragili - facebook.com facebook

#Bankitalia: boom del "buy now pay later" in Italia, ma coinvolge anche i fragili x.com