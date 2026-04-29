Allarme antisemitismo a Milano il Prefetto | Denunce in aumento per le crisi mondiali

A Milano si registra un incremento delle denunce legate all'odio razziale e all'antisemitismo, secondo quanto affermato dal Prefetto. L'aumento si verifica in un momento di crisi internazionali, che sembra aver influenzato anche questa specifica forma di intolleranza. Le autorità continuano a monitorare la situazione, evidenziando un peggioramento rispetto al passato recente. Questi dati si inseriscono in un quadro più ampio di preoccupazione per il fenomeno dell'odio nelle comunità locali.

“Mai come in questo periodo di crisi internazionali sono aumentate le denunce per istigazione all'odio razziale e all'antisemitismo”. Lo ha detto il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia al convegno 'Le vittime dell'odio', organizzato al Memoriale della Shoah dall'Osservatorio per la sicurezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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