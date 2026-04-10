Mozzarella dop allarme aumento costi per la crisi in Iran

L'aumento dei costi di produzione legato alla crisi nel Golfo in Iran sta influenzando anche il settore della mozzarella di bufala campana Dop. La notizia arriva a pochi giorni da un incremento delle spese per le materie prime e l’energia, che coinvolge diverse filiere produttive. La situazione potrebbe portare a variazioni sui prezzi di mercato e a possibili ripercussioni sulla disponibilità del prodotto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l’allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l’ export della Bufala Campana, che vale il 35% della produzione. Sono questi i nodi affrontati dal consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, riunitosi ieri per discutere della nuova emergenza. I numeri per la filiera sono allarmanti: logistica, materiali per confezionamento ed energia rappresentano le voci principali degli aumenti, con il record del gas, che ha registrato un picco di incremento di quasi il 70%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mozzarella dop, allarme aumento costi per la crisi in Iran Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini(Adnkronos) – L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Mozzarella dop, allarme aumento costi per la crisi in IranL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. (ANSA) ... ansa.it Mozzarella di bufala: dal taglio alla conservazione in frigo, gli errori da evitare per gustarla al meglioTra gli sbagli più comuni, tagliarla a fette, gustarla troppo fredda e condirla eccessivamente. A confermarlo anche un sondaggio del 2025 ... corriere.it