Incubo fra le mura di casa | Denunce in aumento

Nel 2025, nella provincia della Spezia, si registra un aumento delle richieste di aiuto legate a episodi di violenza domestica. Le denunce presentate dalle vittime sono in crescita rispetto agli anni precedenti, segnalando un incremento di situazioni di crisi all’interno delle abitazioni. Le autorità hanno ricevuto più segnalazioni di casi che coinvolgono violenze tra conviventi.

Nel 2025, nella provincia della Spezia, le richieste di aiuto per violenze tra le mura domestiche sono in aumento. Un trend allarmante sulla situazione nel nostro territorio, come confermato dal colonnello Vincenzo Giglio, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. "I dati a dicembre 2025 – dice Giglio – confermano che il trend di denunce è in crescita, soprattutto le segnalazioni di vicini casa per le liti in famiglia. Come carabinieri, facciamo circa due interventi al giorno per questo motivo, i vicini chiamano subito appena sentono delle urla provenire dalle abitazioni confinanti". Questo vuol dire "che è anche cresciuta l'attenzione e la sensibilità della collettività verso il tema della violenza sulle donne.

