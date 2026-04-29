Alla parrocchia torna il concorso di pittura La Margherita d' Argento | in mostra una varietà di stili e sensibilità

Dal 27 aprile al 3 maggio, al teatro della parrocchia di S. Rocco di Cesena, si terrà la mostra delle opere realizzate dagli artisti che partecipano al 48esimo Concorso nazionale di pittura e piccolo formato, intitolato “La Margherita d’Argento”. La rassegna presenta una varietà di stili e sensibilità artistiche, con opere esposte in diverse tecniche e dimensioni. L’evento si svolge presso la sede di via Farini n.248.

Dal 27 aprile al 3 maggio, al teatro della parrocchia di S. Rocco di Cesena, via Farini n.248, vengono esposte le opere degli artisti che partecipano al 48esimo Concorso nazionale di pittura e piccolo formato, “La Margherita d’Argento”. Gli artisti, che partecipano ad una delle competizioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Arte senza età: a Noicattaro una 'Collettiva di Pittura' che unisce generazioni e stiliA Noicattaro l’arte diventa un linguaggio universale capace di unire esperienze, percorsi e sensibilità diverse. Due agrigentini con il Papa per la visita alla parrocchia di Ponte Mammolo: concelebrano Baldo Reina e Giuseppe ArgentoCi saranno due presenze importanti, legate alla provincia di Agrigento, tra i rappresentanti della Chiesa che prenderanno parte alla visita di Papa... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alla parrocchia torna il concorso di pittura La Margherita d'Argento: in mostra una varietà di stili e sensibilità; Torna il Mercatino benefico dei Frati Cappuccini Curiosando alla Chiesa Rossa; Festa di San Giorgio 2026 a Portofino con falò, processione e fuochi d'artificio. Margherita Di Mari. . Oggi polpette al sugo #lifestyle - facebook.com facebook Centro Nascita Margherita: un percorso nascita che accompagna ogni fase Al Centro Nascita Margherita dell’Azienda Careggi, la gravidanza, il parto e il dopo parto sono parte di un percorso assistenziale completo, pensato per accompagnare la donna e la x.com