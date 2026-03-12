Due agrigentini con il Papa per la visita alla parrocchia di Ponte Mammolo | concelebrano Baldo Reina e Giuseppe Argento

Due uomini provenienti dalla provincia di Agrigento sono stati presenti alla visita di Papa Leone XIV presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, a Roma. Tra i partecipanti figurano Baldo Reina e Giuseppe Argento, entrambi impegnati nella concelebrazione durante l’evento. La loro presenza ha rappresentato un momento di rilievo per la comunità locale, che ha seguito con attenzione l’appuntamento religioso.

Ci saranno due presenze importanti, legate alla provincia di Agrigento, tra i rappresentanti della Chiesa che prenderanno parte alla visita di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo a Roma. Domenica 15 marzo il Pontefice sarà nella comunità parrocchiale per un incontro con i fedeli, i volontari e le realtà sociali del quartiere. Alla celebrazione parteciperanno infatti il cardinale vicario Baldo Reina, originario della provincia di Agrigento che concelebrerà la messa, e don Giuseppe Argento, anche lui agrigentino ed ex parroco della comunità di Ponte Mammolo. Quella di domenica sarà la quinta visita pastorale del Papa a una parrocchia dall’inizio del suo pontificato e seguirà il protocollo già adottato nei precedenti incontri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Roma: domani visita di Papa Leone XIV a parrocchia del Sacro cuore di Gesu’ a Ponte MammoloLa parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, situata in via Casal de Pazzi, 88, si prepara a ricevere la visita di Papa Leone XIV domenica... Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Torrevecchia: il momento dell'arrivoPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia, Roma.