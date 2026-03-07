La guerra è patriarcato l' opera di Laika per l' 8 marzo

Una nuova opera della street artist Laika intitolata «War Is Patriarchy» è stata realizzata a Roma alla vigilia dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna. L’opera è stata collocata in strada e rappresenta un messaggio visivo che collega guerra e patriarcato. Laika ha scelto di esporre questa creazione proprio in questo momento, senza ulteriori spiegazioni o commenti pubblici.

Una nuova opera della street artist Laika dal titolo «War Is Patriarchy» (La Guerra è Patriarcato) è apparsa a Roma alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. Il poster, affisso in via Boncompagni, a pochi passi dall’Ambasciata Usa, raffigura una militante transfemminista che spezza in due un missile con un calcio. L’artista spiega che questa giornata di lotta arriva in un momento terribile per l’umanità, in cui «venti di guerra su larga scala soffiano sempre più forte». «Una guerra voluta da leader dispotici, che - afferma in una nota - se ne infischiano del diritto internazionale e si rendono responsabili della morte di migliaia di vite, spesso donne e bambini, solo per i propri interessi economici e per le loro dinamiche di potere». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Via Boncompagni, il calcio al missile di Laika alla vigilia dell'8 marzo: "La guerra è patriarcato"L'ultima opera della street artist vicino all'Ambasciata USA attacca il DDL Bongiorno e i conflitti globali.

La guerra è patriarcato: la nuova opera di Laika per l’8 marzo a RomaAlla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, la street artist Laika ha affisso a Roma un nuovo poster dal titolo War Is Patriarchy (La guerra è patriarcato). L’opera è comparsa in via B ... radiocolonna.it

La guerra è patriarcato: il significato del murale della street artist Laika a Roma, per l’8 marzo 2026Vicino all'ambasciata americana a Roma, è apparso l'ultimo murale della street artist Laika. Un manifesto/messaggio per questo 8 marzo. style.corriere.it

