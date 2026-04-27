La nuova opera di Laika per il 25 Aprile | Senza memoria non c’è futuro

In occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, una street artist ha creato una nuova opera nel quartiere della Garbatella a Roma. Laiva, nota per le sue realizzazioni pubbliche, ha deciso di dedicare il suo lavoro alla ricorrenza, che ricorda la fine del nazifascismo. La realizzazione è comparsa nella notte tra il 24 e il 25 aprile, in un’area considerata simbolo della Resistenza romana.

Roma, 25 aprile. In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, la street artist Laika firma una nuova opera apparsa nella notte tra il 24 e il 25 aprile nel quartiere della Garbatella, a Roma, luogo simbolo della Resistenza capitolina. Il lavoro, realizzato in collaborazione con i collettivi Join the Resistance e Artivismo, si intitola “ Senza memoria non c’è futuro ” e ritrae un nonno partigiano che regala un fiore rosso alla sua nipotina. Il poster è accompagnato da un estratto di Oltre il Ponte, brano scritto da Italo Calvino nel 1959: “ E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - La nuova opera di Laika per il 25 Aprile: ”Senza memoria non c’è futuro” Notizie correlate Chieti, il 25 aprile unisce generazioni: marcia tra memoria e futuro? Cosa sapere A Chieti il sindaco Ferrara e la prefetto D'Agostino commemorano l'ottantunesimo anniversario della Liberazione. Belluno, il 25 aprile tra memoria e futuro: il tributo alla Resistenza? Cosa sapere Belluno, sabato 25 aprile, celebra l'81° anniversario della Liberazione in Piazza dei Martiri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La nuova opera di Laika per il 25 aprile 'Senza memoria non c'è futuro'; Nuova opera di Laika per il 25 Aprile: Senza Memoria non c'è futuro; Laika, il nuovo murale per il 25 aprile alla Garbatella: Senza memoria non c’è futuro; Laika: il nuovo murale dedicato al 25 aprile ci dice che Senza memoria non c’è futuro. LA NUOVA OPERA DI DI LAIKA PER IL 25 APRILE: SENZA MEMORIA NON C’È FUTURORoma, 25 aprile. In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, la street artist Laika firma una nuova opera apparsa nella notte ... lavalledeitempli.net Nuova opera di Laika per il 25 Aprile: Senza Memoria non c'è futuroRoma, 25 apr. (askanews) - A Roma, nel quartiere Garbatella, Laika firma una nuova opera apparsa nella notte tra il 24 e il 25 aprile: il poster ritrae un nonno partigiano che regala un fiore rosso al ... libero.it GIGIA E LAIKA ADOTTATE APRILE = Mese di ADOZIONI DEL CUORE!! Dopo Buck e Ramon è arrivato il turno di Gigia e Laika. Questa bellissima famiglia, venuta in canile appositamente per Gigia, la segugina affetta da leishmania, non ha resistito n - facebook.com facebook In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, la street artist Laika firma una nuova opera apparsa nella notte tra il 24 e il 25 aprile nel quartiere della Garbatella, a Roma, luogo simbolo della Resistenza capitolina. Il lavoro, realizzato in collabor x.com