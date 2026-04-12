Dalla musica alla Costituzione | il segreto dell’Articolo 11

Durante il terzo evento del festival Chora a Milano, un giornalista e scrittore ha parlato delle origini e delle implicazioni dell’articolo 11 della Costituzione italiana. L’intervento si è concentrato sulle sue radici storiche ed etiche, collegandole anche a temi musicali. L’incontro ha coinvolto un pubblico interessato a conoscere meglio il significato di questa norma fondamentale.

A Milano, durante l’appuntamento con il terzo appuntamento del festival Chora, il giornalista e scrittore Marco Damilano ha analizzato le radici etiche e storiche dell’articolo 11 della Costituzione italiana. L’incontro, avvenuto domenica 12 aprile, ha ripercorso l’evoluzione di quel rifiuto della violenza bellica che, a ottant’anni dall’Assemblea Costituente, continua a definire l’identità civile del Paese. Dalla musica alla norma: la connessione tra Eschilo e i padri costituenti. Il percorso che ha portato alla stesura del principio di non aggressione non è nato solo in ambito giuridico, ma affonda le sue basi in una sensibilità culturale profonda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla musica alla Costituzione: il segreto dell’Articolo 11 Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL’Italia non parteciperà o, meglio, non firmerà l’ingresso nel Board of Peace voluto da Donald Trump. Perché l’Italia non firma il Board of Peace per Gaza: cosa dice l’articolo 11 della CostituzioneRoma, 22 gennaio 2026 – A confermare i dubbi giuridici sollevati negli ultimi giorni ci ha pensato direttamente la presidente del Consiglio Giorgia... L'articolo 11 della Costituzione secondo Barbero