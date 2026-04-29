Ali di vita dieci anni di impegno e comunità

“Ali di Vita 10 anni di impegno e comunità”, evento celebrativo Sabato 16 maggio alle ore 10 presso il Centro Civico F. Presca - Via C. Colombo 1 - Selvazzano Dentro. «Dieci anni di passi, di ascolto, di mani intrecciate. Dieci anni in cui il dolore si è trasformato in forza, e la forza in ali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Tolède, la cité aux 2000 ans d’histoire fascinante - Documentaire Cité Antique - AMP

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