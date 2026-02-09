Montebello Ionico celebra Arghiropoulos | 20 anni di cultura arte e impegno per la comunità

Montebello Ionico ha festeggiato i vent’anni di attività di Arghiropoulos, un punto di riferimento per cultura, arte e impegno civico. La comunità si è riunita per celebrare due decenni di passione e dedizione, ricordando come le idee e i sogni di questa persona abbiano contribuito a trasformare il paese. La festa ha coinvolto tante persone che hanno condiviso ricordi e speranze per il futuro.

Vent’anni di impegno, passione e amore per il territorio non si raccontano solo con le date, ma attraverso le persone, le idee e i sogni che hanno saputo trasformarsi in realtà. L’associazione Arghiropoulos è il risultato di un cammino fatto di sfide affrontate con determinazione, di progetti.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

