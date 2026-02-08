Milena onora don Luca Milia | dieci anni di servizio e impegno sociale sigillati con la cittadinanza onoraria

Ieri sera a Milena don Luca Milia ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La decisione arriva dopo dieci anni di servizio e impegno sociale nella comunità. La cerimonia ha rafforzato il rapporto tra il sacerdote e i residenti, che hanno voluto riconoscere il lavoro svolto in questi anni. Don Luca si è mostrato emozionato e grato per questo riconoscimento, che testimonia quanto sia stato apprezzato il suo contributo.

Don Luca Milia è stato ieri ufficialmente riconosciuto come cittadino onorario di Milena, un piccolo centro del Nissano, in un gesto che sigilla un legame profondo e duraturo con la comunità. La cerimonia, tenutasi nella sala "Falcone-Borsellino" e proseguita con una celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre, ha voluto esprimere la gratitudine di Milena per i dieci anni di servizio pastorale dedicati al paese dal sacerdote, dal 2013 al 2025. Un decennio di presenza costante, di guida spirituale e di impegno concreto nella vita della comunità, culminato in un riconoscimento formale che va oltre il semplice gesto protocollare.

