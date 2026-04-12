Soccorso verticale sul Monte Avena | salvata una pilota sospesa

Una giornata intensa nel territorio bellunese ha visto il Soccorso Alpino di Feltre intervenire in un'operazione di recupero verticale sul Monte Avena, dove una pilota è stata salvata dopo essere rimasta sospesa. Contestualmente, è stata attivata l’eliambulanza del Suem in Val di Zoldo per un malore di una persona. Gli interventi hanno coinvolto tecnici e unità di soccorso specializzate, con azioni coordinate e tempestive.

Una domenica di interventi tecnici e mobilitazioni sanitarie ha segnato il territorio bellunese, con il Soccorso Alpino di Feltre impegnato in un delicato recupero verticale sul Monte Avena e l’attivazione dell’eliambulanza del Suem per un malore in Val di Zoldo. Mentre una ventiseienne di Feltre è stata liberata da un albero dopo un incidente con il parapendio, una donna di 79 anni di San Vendemiano è stata trasportata in ospedale dopo un malessere in quota alla Casera Col Marsang. Tecniche di treeclimbing e precisione operativa sul Monte Avena. L’incidente che ha coinvolto la giovane pilota di parapendio si è concentrato nelle immediate vicinanze di località Le Buse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso verticale sul Monte Avena: salvata una pilota sospesa Scivola sul ghiaccio per venti metri: escursionista salvata con l'elicottero sul Monte NudaBrutta disavventura ad alta quota, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, per un'escursionista toscana di 51 anni. Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista: il corpo ritrovato sotto un metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavinaUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe...