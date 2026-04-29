Algeria sotto l’assalto del cielo | piogge torrenziali e vento violento

Mercoledì 29 aprile, nel nord dell'Algeria, sono state segnalate intense piogge e venti molto forti nelle località di Chlef e Ténès. I temporali hanno causato allagamenti e interruzioni ai servizi di rete nelle zone interessate. Le autorità hanno invitato alla cautela e stanno monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti. Nessun dettaglio relativo a danni o feriti è stato comunicato fino a questo momento.

? Cosa sapere Temporali e downburst colpiscono Chlef e Ténès mercoledì 29 aprile nel nord dell'Algeria.. L'instabilità si estende verso Annaba e Sétif con rischio di allagamenti e venti forti.. Mercoledì 29 aprile 2026, nel pomeriggio, una violenta ondata di temporali sta investendo il nord dell’Algeria, con la provincia di Chlef e la città costiera di Ténès colpite da piogge torrenziali e downburst improvvisi. L'instabilità meteorologica, che ha già causato forti impatti nella giornata del 28 aprile, si estende ora su un'ampia fascia che va dalle aree costiere fino alle province interne, minacciando la sicurezza della popolazione con raffiche di vento intense e precipitazioni estremamente concentrate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Algeria sotto l’assalto del cielo: piogge torrenziali e vento violento Notizie correlate Allerta meteo in Algeria: piogge torrenziali e rischio alluvioni? Cosa sapere Allerta meteo per temporali e piogge intense nel nord dell'Algeria fino a domenica 26 aprile. De Gregori sotto accusa: quel violento assalto al Palalido? Cosa sapere Milano, 2 aprile 1976: estremisti aggrediscono Francesco De Gregori nel camerino del Palalido.