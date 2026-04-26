De Gregori sotto accusa | quel violento assalto al Palalido

Il 2 aprile 1976, a Milano, si è verificato un episodio di violenza nel corso di un evento musicale. Durante un concerto al Palalido, un uomo ha aggredito l’artista Francesco De Gregori nel suo camerino. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che hanno avviato indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra informazione sulle cause o sui responsabili è stata resa nota al momento.

? Cosa sapere Milano, 2 aprile 1976: estremisti aggrediscono Francesco De Gregori nel camerino del Palalido.. L'intimidazione con arma costringe il cantautore a un interrogatorio pubblico sul palco.. Il 2 aprile 1976, il Palalido di Piazza Stuparich a Milano divenne il teatro di uno scontro senza precedenti tra la politica extraparlamentare e Francesco De Gregori, trasformando un concerto in un vero processo pubblico che segnò la storia della musica d’autore. In quel periodo di forti tensioni sociali, la serata serale del cantautore romano si distinse drasticamente dall’appuntamento pomeridiano. Se nel primo turno l’atmosfera era pacifica, con un pubblico di adolescenti che vedeva in lui un punto di riferimento sia per i testi d’amore che per l’impegno civile, la seconda esibizione degenerò in una violenta contestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Gregori sotto accusa: quel violento assalto al Palalido Notizie correlate L’alternativa all’Ariston è Noi non ci Sanremo. Luigi Grechi, fratello di De Gregori: “Tante canzoni meritano quel palco”. Chi sono gli ospiti?“Noi non ci Sanremo” è una “garbata” alternativa al Festival di Sanremo e Luigi Grechi, nella duplice veste di ideatore e promotore, ci tiene a... McDonald’s, il CEO sotto accusa: quel morso falso che ha infastidito il webIl vertice di McDonald’s, Chris Kempczinski, ha affrontato pubblicamente le critiche nate dopo un video promozionale diventato virale, in cui il suo...