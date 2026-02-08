Congedo parentale novità 2026 | più tempo per usarlo ma non per tutti Cosa cambia e come fare domanda

La legge di Bilancio 2026 allunga i tempi per il congedo parentale. Da quest’anno, i genitori potranno usare il congedo fino al compimento dei 14 anni del bambino, due in più rispetto al passato. La misura riguarda i lavoratori dipendenti e permette di pianificare meglio il tempo con i figli, anche se non tutti avranno gli stessi vantaggi. La richiesta si farà come sempre attraverso il datore di lavoro, con alcune novità da conoscere.

Roma, 8 febbraio 2026 – La legge di Bilancio 2026 interviene su un punto molto concreto della 'geografia' dei congedi: allunga la finestra temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, che passa da 12 a 14 anni di età del figlio. Non è un aumento dei mesi complessivi disponibili (che restano quelli previsti dal Testo unico), ma un' estensione del periodo in cui quei mesi possono essere utilizzati: una differenza che, per molte famiglie con figli preadolescenti o all'inizio dell'adolescenza, cambia parecchio. Cosa cambia. Dal 1° gennaio 2026, in caso di nascita: • la madre dipendente può fruire del congedo parentale dalla fine del congedo di maternità e fino ai 14 anni del figlio; • il padre dipendente può fruirne dalla nascita e fino ai 14 anni.

