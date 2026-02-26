Il mio problema è che non riesco a fare l’amore se non sono innamorata… Io se limono una volta ci sto un anno con quella persona | così Arisa

Durante una recente conferenza, la cantante ha condiviso un aspetto personale legato alle sue relazioni sentimentali, spiegando che per lei l’intimità è strettamente collegata ai sentimenti di innamoramento, e che una sola esperienza può durare anche un anno con la stessa persona. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione su come percepisce le relazioni e i legami emotivi.

"Ho avuto una serie di uomini che un po' mi hanno portato alle stelle, poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra", il racconto della cantante in conferenza stampa Arisa e l’amore. La cantante, che in questo Sanremo splende con la sua Magica Favola, in conferenza stampa ha parlato anche di come vive i sentimenti: “Ho avuto sicuramente degli alti e bassi che hanno riguardato soprattutto l’amore. Io, da quando sono piccola, ho l’idea che devo avere l’amore, e ho avuto una serie di uomini che un po’ mi hanno portato alle stelle, poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra, uno schianto incredibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arisa si racconta: "Non riesco a capire se sono innamorata"Arisa ha raccontato di recente di essersi iscritta a un app di incontri con la speranza di incontrare, finalmente, la persona della sua vita.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata»Arisa è pronta a tornare protagonista al Festival di Sanremo 2026 con il brano inedito “Magica favola”, presentato ufficialmente su Rai Uno.

