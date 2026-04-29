In una dichiarazione recente, Alex Marquez ha avvertito Marco Bezzecchi di non sottovalutare Marc Marquez, evidenziando il rischio che l’influenza del campione spagnolo possa influire sulla corsa al titolo MotoGP 2026. La questione riguarda la possibile influenza di Marquez sulle dinamiche delle competizioni, con Marquez che rappresenta una presenza significativa nel campionato. Marquez è considerato un pilota che potrebbe incidere sulla sfida tra gli altri concorrenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nonostante un vantaggio di 44 punti sul pilota della Ducati ufficiale, Marc Marquez, dopo le prime quattro gare della stagione, Marco Bezzecchi, secondo Alex Marquez, “non può sottovalutare” il leggendario #93. Bezzecchi ha sorpreso tutti all’inizio di questa stagione, conquistando tre vittorie nelle prime quattro gare del Gran Premio. Anche se non ha raggiunto il primo posto a Jerez, dove Alex Marquez ha trionfato, il secondo posto gli ha permesso di accumulare punteggio prezioso per mantenere il comando della classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez avverte Bezzecchi sul possibile pericolo dell’influenza di Marc per il titolo.

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