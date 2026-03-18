Marco Bezzecchi si trova in testa alla classifica di MotoGP e viene seguito da Valentino Rossi, che lo affianca nella corsa al titolo. Marc Marquez ha commentato questa situazione, sottolineando la presenza di Rossi al fianco di Bezzecchi nel campionato. La competizione tra i piloti prosegue con intensità, con Bezzecchi e Rossi che cercano di conquistare la leadership.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marco Bezzecchi si sta affermando come uno dei principali contendenti in MotoGP, sostenuto da leggende come Valentino Rossi. Mentre si prepara per una battaglia per il titolo contro Marc Marquez, le aspettative sono alle stelle. Nella stagione 2025, Bezzecchi ha dimostrato il suo valore vincendo tre gare e classificandosi terzo nel campionato, segnando un progresso significativo durante il suo primo anno con Aprilia. Con l’inizio della stagione 2026, l’attenzione si è concentrata su Bezzecchi, con molti esperti convinti che avrà il potenziale per sfidare Marquez per il campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez avverte: Bezzecchi ha Valentino Rossi al suo fianco nella corsa al titolo MotoGP.

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Marc Marquez equals Valentino Rossi

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