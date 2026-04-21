Gf Vip Renato vs Alessandra | il giovane vuole abbandonare? | VIDEO

Nel corso di una discussione in Casa, si è verificato un nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi. Durante la lite, Renato ha espresso il desiderio di lasciare il programma. La scena è stata registrata in un video pubblicato online. La tensione tra i due concorrenti ha attirato l’attenzione degli spettatori, alimentando discussioni tra i fan del reality.

Nuovo scontro in Casa stavolta tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi: lui è pronto ad abbandonare il Gf Vip? Al centro della lite c'è Lucia Nuova settimana e nuova lite all’interno della Casa del Gf Vip. Stavolta lo scontro c’è stata tra una delle protagoniste,Alessandra Mussolini, e Renato Biancardi.Il motivo del contenzioso è statoLuciache negli ultimi giorni è molto vicina aRaule sembra che il giovane non disdegni le sue attenzioni. Se al napoletano Ilardo non è mai piaciuta veramente, parlando anche male di lei alle spalle, sembra che questo repentino cambio d’atteggiamento non gli sia piaciuto e cosìil giovane ha iniziato ad accusare attacchi di panicoe a pensare di voler abbandonare il gioco.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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