Alessandra Mussolini ha deciso di rimanere nel reality Grande Fratello Vip, dopo aver inizialmente manifestato l’intenzione di lasciare il programma. Nei confronti di alcuni coinquilini, ha rivolto commenti diretti, affermando che sarà un “tormento” per Antonella e Marco. La decisione di continuare in casa arriva a poche ore da un primo annuncio di abbandono, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Fino a poche ore fa Alessandra Mussolini sembrava essere convinta di voler abbandonare il Grande Fratello Vip ma ha già cambiato idea. Chiacchierando con alcuni suoi compagni di avventura ha detto che non darà questa soddisfazione ad Antonella Elia, la gieffina aveva avuto un crollo emotivo a causa sua. Con tono ironico e pungente ha detto che andava subito a riportare le valigie in camera per fare un dispetto alla showgirl, gli altri si sono detti felici per la sua scelta e si sono offerti di aiutarla. Questa la replica della Elia: "Ci avrei giurato, ci avrei scommesso qualsiasi cosa. Ma dove vai? Sai che rottura se te ne vai". Rivolgendosi alla sua 'nemica' la gieffina ha detto: "Io questa soddisfazione non te la do, non mollo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini resta al GF Vip e punge Antonella e Marco: “Sarò il vostro tormento”

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