Nel televoto della ottava edizione del Grande Fratello Vip, i sondaggi online mostrano Alessandra Mussolini con il 69% delle preferenze, mentre Marco Berry si trova in una posizione a rischio. Le percentuali risultano chiare e indicative di un possibile esito già delineato, secondo i dati raccolti. La situazione tra i concorrenti si presenta quindi molto definita, con Mussolini che sembra avere un ampio consenso tra il pubblico.

Nel televoto del Grande Fratello Vip 8 le percentuali sono nette: I dati online indicano un possibile esito già scritto. Il meno votato tra i due concorrenti finirà automaticamente in nomination per l'eliminazione. Questa sera, venerdì 24 aprile, torna in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8. Sarà l'ultima trasmessa di venerdì: dalla prossima settimana, infatti, il reality andrà in onda una sola volta a settimana, il martedì. Alla conduzione ci sarà ovviamente Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata verranno annunciati i due concorrenti che andranno al televoto, insieme a Paola Caruso per la nomination eliminatoria.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip sondaggi, Alessandra Mussolini al 69%: Marco Berry a rischio

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