Alcol e psicofarmaci nel sangue di Daniela Gaiani la tossicologa | Compatibili sia con omicidio che suicidio

Durante l’udienza del processo per la morte di Daniela Gaiani, è stata ascoltata la tossicologa chiamata dalla procura. La dottoressa Elia Del Borrello ha riferito che nel sangue di Daniela sono stati trovati alcol e psicofarmaci, sostanze che possono essere associate sia a un gesto volontario sia a un episodio accidentale. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle analisi sulla dinamica della vicenda.

Al processo per la morte di Daniela Gaiani è stata ascoltata la dottoressa Elia Del Borrello, tossicologa e consulente della Procura. L'esperta ha riferito che la 58enne aveva assunto alcol e zolpidem in dosi tossiche, compatibili sia con l'ipotesi del suicidio che con quella dell'omicidio. Imputato il marito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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