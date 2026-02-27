Ex ballerina trovata morta in casa nel Milanese scarcerato il compagno | Non è certo che sia stato un omicidio

Una ex ballerina è stata trovata morta nella sua casa a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, il 13 giugno 2024. Il compagno della donna, un uomo di 44 anni, è stato arrestato e successivamente scarcerato. La polizia ha specificato che non è ancora certo se si tratti di un omicidio. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

È stato scarcerato Marek Konrad Daniec, il 44enne accusato dell'omicidio della compagna Hanna Herasimchyk trovata morta il 13 giugno 2024 a Pozzuolo Martesana (Milano). Secondo la perizia medico legale, non ci sarebbe certezza del fatto che la 44enne sia morta per strangolamento.