Processo per la morte Daniela Gaiani la tossicologa | Può essere omicidio o suicidio

Un processo è in corso per la morte di Daniela Gaiani, tossicologa deceduta in circostanze che sono ancora oggetto di indagine. Secondo le analisi, nel suo organismo sono state trovate elevate quantità di alcol e una dose di zolpidem, un sonnifero con effetti ansiolitici, ritenuta superiore ai limiti considerati tossici. La causa del decesso potrebbe essere sia un omicidio che un suicidio, ma le ipotesi non sono state ancora confermate.

Bologna, 29 aprile 2026 – Daniela Gaiani aveva in corpo una grande quantità di alcol e una dose di zolpidem (cioè una molecola simile alle benzodiazepine, ma molto più forte, in sintesi un sonnifero con effetti antiansia) " superiore a quella considerata tossica ". Quantità che, in via teorica, "potrebbero essere compatibili sia con un suicidio, sia con un omicidio". Così la tossicologa Elia Del Borrello, consulente della Procura, testimoniando in Corte d'Assise a Bologna nel processo sulla morte della 58enne, che il 5 settembre del 2021 fu trovata impiccata alla spalliera del suo letto, nell’abitazione in cui viveva con il marito a Castello d’Argile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo per la morte Daniela Gaiani, la tossicologa: “Può essere omicidio o suicidio” Notizie correlate Morte di Daniela Gaiani, scontro in aula al processo: nuova perizia apre all’ipotesi suicidioUdienza in Corte d’assise a Bologna per la morte della 58enne trovata impiccata a Castello d’Argile nel 2021. I giudici negano la sepoltura di Daniela Gaiani: "Sulla salma prove del processo per omicidio"La donna morì nel 2021 e fu trovata impiccata alla testiera del letto dal marito Leonardo Magri, oggi imputato davanti alla Corte d'Assise A cinque... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Adriana uccisa dal marito che poi si toglie la vita: si stavano separando; Rossi nuovo processo Gli assegni le telefonate e l’orario della morte | ecco i punti controversi. Processo per la morte Daniela Gaiani, la tossicologa: Può essere omicidio o suicidioElia Del Borrello in aula, imputato il marito Leonardo Magri: Alcol-farmaci compatibile con entrambe le ipotesi. La donna fu trovata impiccata al letto nel settembre 2021 ... ilrestodelcarlino.it Morte Daniela Gaiani, a processo parla la tossicologa: Può essere suicidio o omicidioNel corpo di Daniela Gaiani sono state trovate alte quantità di alcol e ansiolitici, un mix che secondo la tossicologa della Procura avrebbe in ogni caso provocato la morte della donna. Ma qualcuno po ... dire.it Nel corpo di Daniela Gaiani sono state trovate alte quantità di alcol e ansiolitici, un mix che secondo la tossicologa della Procura avrebbe in ogni caso provocato la morte della donna. - facebook.com facebook Morte Daniela Gaiani, la sorella in aula: “Il marito voleva cremarla subito” x.com